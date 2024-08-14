Українські дрони виконують свою роботу ефективно, проте для досягнення перемоги необхідна також ракетна зброя.

Про це повідомив президент України у вечірньому зверненні.

“Наші, українські дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя”, — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами щодо надання далекобійних систем озброєння.

Зеленський також провів нараду з МЗС, Міністерством оборони, Офісом президента та РНБО, де було розроблено алгоритм дій для досягнення важливих рішень від партнерів, які наблизять Україну до перемоги.

Також президент відзначив роботу українських захисників та подякував за влучні удари по російських аеродромах.

“Хочу зараз подякувати всім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах”, — додає Зеленський.