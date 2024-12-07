Про це глава Франції написав на своїй сторінці в мережі Х, передає Укрінформ
“Продовжуймо спільні дії заради миру та безпеки. Перед нами так багато викликів, які ми маємо подолати разом”, — написав він.
Нагадаємо, у Парижі в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у тристоронньому форматі. Зустріч тривала 35 хвилин.
Сьогодні в Парижі відбулася церемонія відкриття Нотр-дам-де-Парі після великої пожежі в соборі 5 років тому. На цю подію з’їхались лідери близько 40 держав світу.
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