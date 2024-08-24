Про це повідомляє Національна поліція.
Протягом минулої доби російські військові обстрілювали прифронтові населені пункти Пологівського та Василівського районів, використовуючи авіацію, реактивні системи, танки, артилерію та безпілотники.
У Гуляйполі внаслідок нічного обстрілу знищено краєзнавчий музей. Поліція зафіксувала наслідки атак, але інформації про постраждалих не надходило.
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