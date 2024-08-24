Окупанти продовжують нищити культурні, історичні памʼятки. Цього разу - в Запоріжжі.

Про це повідомляє Національна поліція.

Протягом минулої доби російські військові обстрілювали прифронтові населені пункти Пологівського та Василівського районів, використовуючи авіацію, реактивні системи, танки, артилерію та безпілотники.

У Гуляйполі внаслідок нічного обстрілу знищено краєзнавчий музей. Поліція зафіксувала наслідки атак, але інформації про постраждалих не надходило.