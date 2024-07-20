У відому мовознавицю та громадську діячку, колишню нардепку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий чоловік вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі й невдовзі померла.

Смерть політикині підтвердили мер Львова Андрій Садовий і голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Пошуки нападника ще тривають”, – зазначив чиновник.

За словами міського голови Львова, медики “зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям”.

“Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо”, – йдеться в заяві Садового.

На смерть політикині відреагували й відомі блогери, зокрема Раміна Есхакзай. Журналістка опублікувала відповідний пост у мережі Instagram. Вона висловила щирі співчуття рідним та близьким Ірини Дмитрівни й згадала про те, якою була філологиня за життя.

“Ірина Дмитрівна була різкою на публіці, часто могла образити людей словом. Але попри це вона була обдарованим викладачем. Після нашого інтервʼю з нею про історію української культури та спадщини, троє моїх знайомих перейшли на українську мову. Вони зрозуміли мовою фактів, чому це важливо. Скільки людей перейшли на українську після перегляду інтервʼю і не повідомили мене про це я не знаю, але думаю, що таких багато. Ірина Дмитрівна була яскравою особистістю. Інколи вона отримувала звинувачення, які не відповідали дійсності, але вона все одно продовжувала сваритися, при цьому не спростовуючи інформацію. Така вже запальна натура”, – написала Есхакзай .

Блогерка обурена тим, що “в країні, де йде повномасштабна війна, так легко можна позбавити людину життя”, тим паче “беззбройну жінку”.

У Національній поліції повідомили, що злочин перекваліфіковано на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Також відомо, що на місці злочину знайшли гільзу. Після проведення судово-медичної експертизи слідчі матимуть додаткові відомості.