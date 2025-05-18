19 травня в Україні очікується дощова погода, з можливими грозами в окремих регіонах. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

На сході та півдні країни прогнозується сильний південно-західний вітер, пориви якого можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в цих областях коливатиметься в межах +15 до +22 градусів.

У західних регіонах температура буде дещо нижчою – від +9 до +14 градусів, тоді як в більшості інших областей повітря прогріється до +14 – +18 градусів.

У Києві вночі та вранці опадів не передбачається, але вдень очікується дощ. Температура повітря в столиці коливатиметься від +14 до +16 градусів, зауважує Діденко.

Згідно з прогнозами, 20 травня температура в Україні залишиться помірною – від +12 до +18 градусів. Проте вже 21-22 травня очікується потепління. Лише 23-24 травня на заході та півночі країни можливе короткочасне похолодання.

З 25-26 травня погода залишиться вологою, але стане теплішою, що обіцяє комфортні умови для відпочинку на свіжому повітрі.