21 травня в Україні очікується тепла погода, з температурою повітря, що коливатиметься від +17 до +24 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дощі можливі в західних, центральних та східних областях, тоді як на півдні та півночі країни, за винятком Сумщини, істотних опадів не передбачається.

Вітер буде помірним, здебільшого з західного напрямку, але на сході він може посилитися до сильного.

У Києві, 21 травня, опадів не прогнозують, а температура повітря протягом дня становитиме близько +22 градусів.

Синоптики також попереджають про нестійкість погоди, з коливаннями температури та атмосферного тиску, що є типовим для весняного періоду.