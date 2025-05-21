22 травня в Україні очікується тепла погода, з денними температурами, що коливатимуться від +18 до +24 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Проте, на заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій, Сумській та Харківській областях, можливі дощі з грозами. В інших регіонах України переважатиме суха погода без істотних опадів.

У Києві, за прогнозами, 22 травня не передбачається значних опадів, а температура повітря вдень досягне +22 градусів.

Згідно з попередніми даними, на День Києва, 25 травня, у столиці можуть відбутися сильні зливи з грозами. Синоптикиня зазначає, що прогнози ще можуть уточнюватися, тому варто заздалегідь підготуватися до можливих погодних негараздів.