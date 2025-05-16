Уряд України, через Міністерство освіти і науки, спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, продовжує реалізацію програми гарячого харчування для учнів початкових класів. 16 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення останнього траншу у цьому навчальному році в розмірі 2,2 мільйона гривень. Ці кошти будуть використані для підтримки місцевих громад у забезпеченні якісного харчування учнів у квітні та травні.

Протягом навчального року 2024–2025 програма охопила понад 150 тисяч учнів 1–4 класів у 16 областях України. Загальний внесок Всесвітньої продовольчої програми ООН склав 151,4 мільйона гривень. Міністерство освіти і науки разом із Продовольчою програмою ООН вже працюють над новим договором на наступний навчальний рік, з метою збереження охоплення учасників програми та залучення нових громад і навчальних закладів.

Ця ініціатива спрямована на забезпечення сталого доступу до якісного харчування для українських школярів, що є важливим кроком для підтримки їхнього здоров’я та розвитку.

Деталі програми гарячого харчування

Програма гарячого харчування для учнів початкової школи в Україні реалізується з 2023 року. Її основна мета – забезпечити дітей молодшого шкільного віку повноцінним і якісним харчуванням, особливо в громадах, які постраждали від війни або мають обмежений доступ до ресурсів.

Програма також сприяє покращенню фізичного та емоційного стану дітей, підвищенню рівня відвідуваності шкіл, а також підтримує місцеві громади та освітні заклади. Всесвітня продовольча програма ООН надає фінансування, технічну підтримку та експертну допомогу для реалізації цієї важливої ініціативи.