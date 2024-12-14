Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Відповідно до змін, перелік військових частин-учасників програми визначатиме Генштаб ЗСУ за погодженням Міноборони. Новий перелік військових частин скерують до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю не пізніше 20 грудня поточного року.
У разі розформування, ліквідації чи передислокації військової частини її можна замінити на іншу.
Надавати соціальні послуги можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають договір з Фондом соцзахисту осіб з інвалідністю та кваліфікованих фахівців із соціальної роботи. Зокрема, йдеться про:
- Соціальний захист: допомогу в оформленні статусу учасника бойових дій, отриманні виплат, субсидій, ліків, лікуванні за кордоном.
- Професійну підтримку: можливості отримання нової професії після демобілізації, безоплатну правничу допомогу.
- Сімейну підтримку: зміцнення сім’ї, консультування щодо стосунків, профілактику домашнього насильства.
- Психосоціальну підтримку: психоедукацію, допомогу з ігровою залежністю, вживанням психоактивних речовин.
- Допомогу в оформленні документів: відновлення документів, отримання закордонного паспорта.
- Представництво інтересів: представництво в державних органах, сприяння в отриманні послуг і консультацій.
Зазначається, що зміни були внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 року № 1050 “Про реалізацію експериментального проєкту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил”.
- Міноборони запроваджує модуль в DOT-Chain для забезпечення армії технікою
- В Міноборони назвали ворожі цілі, які були вражені у листопаді
- Міноборони виділяє додаткові 1,1 млрд гривень на закупівлю дронів за дорученням президента