Про це повідомив президент України.

Він зазначив, що для України дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами.

“Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей – українські родини, українських дітей – і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за те, що вона весь цей час підтримує Україну”, — написав Зеленський.

У свою чергу, Камала Гарріс запевнила у послідовній підтримці України, і наголосила, що США підтримують Україну не через милосердя, але через власні стратегічні інтереси.