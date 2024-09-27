Про це повідомив президент України.
Він зазначив, що для України дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами.
“Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей – українські родини, українських дітей – і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за те, що вона весь цей час підтримує Україну”, — написав Зеленський.
У свою чергу, Камала Гарріс запевнила у послідовній підтримці України, і наголосила, що США підтримують Україну не через милосердя, але через власні стратегічні інтереси.
“Ми продовжимо надавати допомогу у сфері безпеки, яку потребує Україна, щоби добитися успіху на полі бою”, – підкреслила кандидатка у президенти США.
Гарріс зазначила, що російська агресія – це не лише атака проти українського народу, а й напад на фундаментальні принципи, зокрема територіальну цілісність.
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