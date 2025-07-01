Сьогодні розповідаємо про «Азов.Супровід» – підрозділ медичної служби бригади, який опікується пораненими, звільненими з полону бійцями, ветеранами.

Ірина «Хой» Гой ділиться досвідом роботи служби, процесами реабілітації, реінтеграції та підтримки військових на всіх етапах їхнього шляху. Йдеться не лише про турботу за бійцями, а й про впровадження системної ветеранської політики. Адже кожна бригада повинна мати власну службу супроводу.

Повну версію інтерв’ю дивіться у новому випуску на YouTube-каналі «Межа».

Життєвий шлях до служби

Розкажіть трохи про свій попередній життєвий досвід та чому долучилися саме до Служби супроводу “Азову”?

Мене звати Іра, позивний “Хой”. Я займаюся медичним напрямом Служби супроводу. Дуже просто долучилася: мені подзвонили зранку, спитали, чи хочу я служити, бо треба менеджер. А я була хорошою менеджеркою, сподіваюся, що і досі нею є. Дуже швидко приймалося рішення.

До того як піти на службу, я працювала в бізнесі, займалася клінічними дослідженнями. Це дуже тонка індустрія, там досить важко працювати, але це одна з найцікавіших галузей, яка на стику науки, медицини, фармакології. Було дуже цікаво.

У мене профільна освіта. Я нейробіолог за першою освітою – магістр біологічних наук. За другою – магістр публічної політики й управління, навчалась у Київській школі економіки. Під час повномасштабного вторгнення рік працювала в дослідницькій групі одного університету. Ми робили класне дослідження про олігархію, теорію захоплення держави в пострадянському просторі. Було дуже цікаво попрацювати з американськими політологами, політтехнологами. Вони роблять дуже якісні дослідження.

Структура Служби супроводу

Якими напрямами сьогодні займається Служба супроводу?

По-перше, треба розуміти, що Служба супроводу – це частина медичної служби бригади. Ми не є якимось винесеною одиницею на периферії. Ми знаходимося всередині медичної служби.

У нас є два напрями. Один з них – медичний, він є провідним. Інший – напрям соціалізації та реадаптації. Йдеться про наступне: психологічна підтримка бійців, забезпечення можливостей для їхнього розвитку, навчання, адаптації до цивільного життя тощо.

Скільки людей працює у вашій команді?

23 людини, з них 15 у мене в підпорядкуванні. Ми знаходимося в Дніпрі, Києві та Львові. Якщо рухатися за шляхом евакуації пораненого, ми якраз охоплюємо три основні локації, де найбільше скупчення поранених.

Медичний напрям

Розкажіть про конкретно свій напрям діяльності.

Медичний напрям побудований на людях. Я завжди кажу, що я можу знайти нового водія, нового менеджера, це простіше. Але найважливіша функція – це кейс-менеджери. Це люди, які працюють у містах, у полі; перші, кого бачить поранений у шпиталі.

Після отримання поранення боєць їде на стабілізаційний пункт, потім на ПХГ (передова хірургічна група – прим. ред), далі – шпиталь. Це можуть бути військові шпиталі чи лікарні, наприклад, у Дніпрі. І от перший, хто приходить до пораненого, – кейс-менеджер. Він говорить: “Я твій кейс-менеджер, я буду тобі допомагати, спілкуватись із лікарями, моніторити твій стан”. Це найважливіші люди в Службі супроводу. Вони працюють без вихідних, завжди на зв’язку. Це дуже складна фізично й психологічно робота.

Тобто функціонально ви виконуєте роль патронатної служби?

Служба супроводу – це нормативне визначення. У нас є навіть громадська організація “Азов.Супровід”, і ми більше переходимо до цієї термінології.

Повернення до строю

Як часто військовослужбовці “Азову”, які отримали поранення, повертаються до лав підрозділу?

В Азові є дуже хороша практика збору даних. Ми моніторимо статистику по поранених, травмах, захворюваннях. Це допомагає нам ефективно будувати роботу. Наразі, зі 100% поранених, які перебувають на різних етапах лікування, уже 42,6% повернулися до строю. Це дуже хороший показник.

Наша задача – зробити все, щоб боєць після поранення міг пройти лікування, реабілітацію і повернутися до служби.

Робота з визволеними з полону

Що найскладніше в процесі повернення військових з полону? Які їхні першочергові потреби?

Це дуже складний, комплексний і тривалий процес. Люди повертаються без документів, речей. Їм потрібно відновити соціальний статус, отримати первинне речове забезпечення. Потім – обстеження, планування лікування, фізична й психологічна реабілітація.

Вони мають право не повертатися до служби. Але багато хто залишається. Наприклад, з обмінів у вересні минулого року багато людей повернулося до служби – у корпус, у медслужбу, до снайперів.

Як на практиці виглядає процес повернення на службу?

Від 3 до 6 місяців триває лікування й відновлення. Є люди із хронічними захворюваннями, ускладненнями, і їм потрібен час, щоб відновити здоров’я.

Представник служби супроводу їде на обмін, зустрічає хлопців, супроводжує їх. Це критично важливо, бо вони знають, що мають підтримку. Дуже багато питань: здоров’я, документи, родина, житло. У багатьох немає куди повернутись, бо вони з окупованих територій.

Це дуже індивідуальна робота. Неможливо мати універсальний алгоритм для всіх.

Міжнародний досвід і українські реалії

Чи спираєтеся на досвід підтримки ветеранів в інших країнах? Або ж ваш метод роботи сформовано виключно на основі українського контексту?

Ми абсолютно не цураємося поїхати до Штатів, Британії чи до інших країн і спитати, як вони працюють з ветеранами. Але їхні підходи завжди будуть відрізнятися від наших. У нас зовсім інші реалії. Нам треба розвивати своє, орієнтуючись на наші потреби і потреби наших ветеранів.

В Україні боєць після поранення може проходити лікування та реабілітацію у спеціалізованих центрах з обладнанням. Але потім він повертається у своє маленьке містечко, де цього всього немає – і це велика проблема. Усе зосереджено у великих містах, це не є децентралізованим підходом. У регіонах не вистачає ініціатив.

Психологічна підтримка бійців

Як на практиці реалізується психологічна підтримка військових? Чи бійці самі до вас звертаються, чи ви самостійно відстежуєте їхній стан?

Вони звертаються в першу чергу до людей, яким довіряють – побратимів, начальників медичної служби батальйону. Але ми хочемо спростити цей процес. Створено чат-бот, який працює для запитів на психологічну підтримку.

Ми уточнюємо, яка саме підтримка потрібна – цивільний психолог, військовий, з нашої служби чи з психологічної служби бригади. Головне – направити людину туди, де їй буде комфортно. Це дуже чутлива тема.

З якими запитами найчастіше звертаються бійці до психологічної служби?

Як правило, після поранень, це можуть бути переживання за сім’ю, труднощі на службі. Люди йдуть воювати і шукають підтримку, аби не втратити рішучість.

Реабілітаційні центри: кількість і якість

Наскільки гостро в Україні стоїть питання з нестачею реабілітаційних центрів? Що, на вашу думку, могло б змінити ситуацію?

У нас не нестача, а навпаки – забагато реабілітаційних центрів. Їх більше, ніж потрібно. Але не всі надають якісну допомогу. Питання в якості.

Реабілітаційна галузь розвивається стрімко, проте в Україні не було змоги підготувати стільки фахівців – ерготерапевтів, фізіотерапевтів, психологів. Один фахівець може якісно працювати лише з двома пацієнтами на день.

Заклади, які мають хорошу команду, – працюють ефективно. На них є попит, постійні черги скупчуються. А менш спроможні заклади – не мають черг і працюють з простішими травмами. Їх багато, але вони неефективні.

З якими центрами співпрацює «Азов»?

Ми намагаємося максимально навантажувати державний сектор – клініки, лікарні, інститути НАМН. Визначаємо, які заклади справді якісні. Особисто ми з колегою їздили по регіонах, вивчали ситуацію. Але цього замало – ми змушені залучати і приватні заклади.

Приватний стаціонар потрібен для оперативних втручань, обстежень (КТ, МРТ, УЗД) і реабілітації, бо місць у державному стаціонарі не вистачає. Амбулаторна реабілітація не завжди зручна: боєць не має житла, не отримує виплат. Це – системна проблема.

Чи є слабкі місця взаємодії з державою

У чому ще проявляються найболючіші точки співпраці з державою або приватними клініками? Де механізми не працюють як слід?

Ми добре співпрацюємо з державними структурами, розуміємо принципи government relations (діяльність на встановлення взаємовигідних зв’язків між організаціями та органами державної влади – прим. ред). Гарна співпраця з відомчими закладами МВС, МОЗ. Запустили крутий процес – прицільну евакуацію.

Розкажіть детальніше про прицільну евакуацію.

Це коли стабільного пораненого транспортують одразу в спеціалізований заклад, минаючи проміжні ланки. Як пілотний проєкт – співпраця з Superhumans. Є чіткі критерії включення/виключення. Якщо боєць підпадає – веземо одразу до Львова. Це дає точкову допомогу з тією травмою, яку найкраще лікує саме цей заклад.

Це буде дуже ефективно і для бійців з опіками – одразу в кращі центри комбустіології. Так ми рятуємо кінцівки.

Фінансування Служби супроводу

Як фінансується Служба супроводу – це державна підтримка чи благодійні внески? Чи вистачає цих коштів для ефективної роботи?

Все, що ми можемо зробити за державний кошт – ми робимо. Там, де цього недостатньо – ми працюємо з бізнесом, благодійними фондами, організаціями, які забезпечують допомогу. Ми дуже класно співпрацюємо з бізнесами, коли це win-win історія, яка не полягає в тому, що “ви бізнес – дайте нам грошей”, а полягає в тому, що ви можете своїми сервісами допомогти нам у роботі. Це завжди більше про співпрацю, ніж про якесь там використання ресурсу, бо бізнесу зараз нелегко. І ми це чітко розуміємо.

Ми приходимо з запитом на співпрацю – і це гарно працює.

Чи були випадки, коли представники великого бізнесу відмовляли у співпраці?

За рік служби такого не було. Ми дуже чітко робимо аналіз – куди ми йдемо, з ким комунікуємо. Були моменти, коли умови не збігатися з нашими очікуваннями або коли співпраця була короткотермінова. Але щоб нам відмовили – такого не було.

Соціалізація та реадаптація ветеранів

У вас є відділ соціалізації та реадаптації. Якою має бути робота суспільства щодо зміни сприйняття ветеранів?

По-перше, я розкажу трохи, чим займається цей відділ. Це робота із ветеранами, з бійцями, які проходять лікування, реабілітацію. Вони не завжди можуть повернутися після поранення на свої попередні посади. Тут наша задача – допомогти їм ресурсно знайти своє місце в бригаді.

У нас чудовий напрямок навчання. Яна, яка ним займається, зробила неймовірну роботу: наші бійці можуть вчити мови, комп’ютерні чи інженерні науки, готуватися до цивільного життя. Вони здобувають навички, щоб залишитися у бригаді.

Чи дійсно дешевше вилікувати бійця, ніж підготувати новобранця?

Якщо бути людиною цифр – так. Але в нас кожен боєць – це не просто ресурс, це капітал: досвід, знання, мотивація. Люди, які прийшли до нас добровільно, мають різні життєві історії, але об’єднані однією ідеєю. Ми не хочемо втрачати жодну людину.

Чи готове суспільство приймати ветеранів після війни?

На жаль, я не бачу, що соціум приймає ветеранів. Їм важко знайти роботу. Є компанії, які починають створювати програми для ветеранів – це добре. Потрібен офіс ветеранів у кожній компанії. Деякі університети вже створюють такі офіси.

Якщо подивимось на США – там багато ветеранів на керівних посадах. Це хороша практика. Коли я йшла в армію, боялась втратити свої менеджерські навички, але зрозуміла – вчуся бути менеджером по-новому. Цей досвід унікальний.

Бойові дії з 2014 року, а ми досі не готові. Цивільні мають готуватися до того, що прийдуть люди, які їм забезпечили це цивільне життя.

Чи впливають новини про мирні перемовини на моральний стан бійців?

Я не знаю, як в інших бригадах, але в “Азові” немає закінчення бойових дій. Навіть якщо буде період без активної фази – це час для перепідготовки, нарощення ресурсів. У нас немає розмов про завершення війни.

Стратегія Служби супроводу

Які стратегічні цілі стоять перед вашою командою?

Ми дуже молоді. Офіційно функціонуємо з 18 вересня 2024 року. До нового року наша задача була побудувати системну організацію. І нам вдалося. Після нового року – почали мислити стратегічно: хочемо повністю закривати потреби бригади, працювати з державним сектором, переймати найкращі практики з-за кордону і ділитися своїми. Ми вже стали пілотом для створення таких служб в інших бригадах.

Як ви ділитеся досвідом з іншими бригадами?

Ми відкрито ділимося всім – напрацюваннями, інструментами, практиками. До нас постійно звертаються з інших підрозділів, і ми витрачаємо години, щоб розповісти як саме працюємо. Ми хочемо, щоб така структура була в кожній бригаді.

Особисте життя та мрії

Чим ви займаєтеся поза службою?

Я ходжу в зал, займаюся спортом. До служби я була цивільна бізнес-леді, розв’язувала проблеми, будувала процеси – це було моє найкраще цивільне життя. Зараз я його поставила на паузу – зараз служба.

Чи є у вас плани після війни?

Немає. Я не дозволяю собі планувати нічого поза службою. Але мрію поїхати у відпустку. Просто поїхати, дивитися на китів – і щоб ніхто не дзвонив, не писав. Це дуже романтизована мрія, але вона класна.

Іро, дякую за цю розмову та бажаю наснаги у роботі!