Допис у його Facebook.

ВР та МО роздумують над тим, щоб ліквідувати ТЦК і відправити тих, хто там здоровий (там дійсно є поранені, які вже своє відвоювали, але їх меншість) на фронт — можна буде укомплектувати від 2 до 8 бригад (дивлячись скільки зможуть відкупитись і хто не пройде по здоров’ю). Також планують замість ТЦК створити рекрутингові центри. При цьому Комітет з нацбезпеки в цілому виступає ПРОТИ цього (думаю тому, що там уже більшість отримують % від доходів ТЦК). Вважаю, що ТЦК давно себе дискредитували, вони є головною причиною того, що падають темпи мобілізації — мало того, що б’ють і навіть вбивають громадян, так ще й брешуть нагло, що це все російські фейки і вони типу нічого такого не роблять. Пора вже зрозуміти, що насильно відловлюючи невмотивованих та хворих і старих, війну не виграти. Потрібно підняти виплати, ввести “соцпакет” (типу одноразова виплата за підписання контракту в 100 тис грн, пільги родині на комуналку, 0% іпотека на 20 років і тд) і набирати вмотивованих, молодих та здорових. Ще є час все виправити, але потрібно діяти швидко і якісно. Гроші в бюджеті на це є, просто витрачаються на інші непотрібні зараз напрямки.