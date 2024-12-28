Месенджер Telegram почав масово блокувати найбільш відомі російські пропагандистські новинні канали в Європі. Наразі частина з них більше не доступна у деяких європейських країнах.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема російський Telegram-канал “РИА Новости” вже не можуть читати користувачі з Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів та Франції. Також є дані, що цей пропагандистський паблік заблокований у Польщі, Бельгії, Швейцарії, Греції, Чехії та Італії.

“При спробі подивитись матеріали каналу з’являється напис про те, що він нібито порушував місцеве законодавство, жодних конкретних прикладів не наводиться”, — пише “РИА Новости”.

Також у Telegram недоступні канали “Известий”, ТВЦ “Первого канала”, НТВ, “РИА Россия 24/7”, “РЕН” та “Российской газеты”.

Додамо, що у травні 2024 року Рада Євросоюзу зупинила мовлення чотирьох російських ЗМІ, які поширюють і підтримують пропаганду влади Росії на території європейських країн. Під заборону потрапили “РИА Новости”, “Известия”, “Российская газета” і “Голос Европы”.

Нагадаємо, згідно з вересневими опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, чверть жителів України не вважають, що у функціонуванні Telegram доцільні якісь обмеження. За повну заборону виступили лише 9% опитаних, натомість 54% вважають за доцільне здійснювати контроль і за потреби блокувати окремі канали.