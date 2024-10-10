Правоохоронці планують подати клопотання про тримання під вартою військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно повідомив про своє самовільне залишення частини.

Цю інформацію підтвердили у коментарі для hromadske представники прокуратури.

Сергію Гнезділову висунули підозру за статтею про дезертирство – ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Військовий адвокат Роман Ліхачов пояснив, що самовільне залишення частини зазвичай стосується випадків, коли людина залишає певну військову частину, але не заперечує можливість продовжувати службу. Однак, у випадку Гнезділова, за його заявами, “намір спрямований на те, що він не бажає служити взагалі”, через що справу кваліфікували як дезертирство. Адвокат також зазначив, що у разі повернення Гнезділова до військової частини, справу проти нього можуть закрити.

Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив військову частину, щоб привернути увагу до відсутності чітких термінів служби та підкреслити, що згідно з Конституцією України, захист держави є обов’язком кожного громадянина.