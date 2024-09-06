Про це повідомила пресслужба ОГП.

За попередніми даними, опівдні 27 серпня росіяни здійснили атаку з використанням БПЛА на одну з позицій ЗСУ у Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників запального боєприпасу виникла пожежа.

Окупанти обійшли палаючу позицію з трьох сторін і під час подальшого бойового зіткнення один із чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні та під щільним вогневим контролем ворога, були змушені здатися в полон.

Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і стали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Щодо подальшої долі пораненого дані уточнюються.

Проводиться ряд слідчих дій та з’ясовуються всі обставини цієї справи.

“Наразі здійснюється розслідування за фактами можливої страти 73 наших військовополонених російськими військовими. Ми фіксуємо все більше таких випадків — коли агресор демонстративно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Ретельно розслідуємо кожен факт. Не зупинимося, допоки кожен воєнний злочинець не понесе покарання”, — заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN показав кадри розстрілу українських військовополонених російськими злочинцями. Перше відео було знято під Покровськом наприкінці серпня, друге – у травні в районі Роботиного.

МЗС України вже відреагувало та закликало світ відреагувати на вбивства українських військовополонених.

“Ми вражені жахливими кадрами, отриманими CNN, на яких показано, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів. Цей військовий злочин є частиною грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство — це ганьба людства”, — йдеться в повідомлені.