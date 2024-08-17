За фактом поширення відео з обезголовленням російськими військовими ймовірно українського захисника розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що у п’ятницю, 16 серпня, у соцмережах було оприлюднено відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл.

В межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

“Поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права”, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець також відреагував на відео, в якому росіяни показали відрізану голову українського військовослужбовця. Посадовець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.