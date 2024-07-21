Виявляється, що Київська міська прокуратура ще у 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. Відповідачами у справі були Київська міська державна адміністрація, КП «ПЛЕСО» та Товариство-переможець конкурсу.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Зазначається, що за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону «Канатна переправа через р.Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова» в момент перебування на ньому чоловіка. Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини(ч.2 ст.272, ч. 3 ст. 367 КК України).

Прокуратура звертає увагу на те, що у 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. З цього приводу були звернення до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя. Однак рішенням суду у задоволенні позову відмовлено.

“Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки”, — наголошують у Київській міській прокуратурі.

Також прокурори зауважили, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.

“Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало”, — констатують правозахисники.

Нагадаємо, сьогодні у столиці обірвався трос атракціону через Дніпро. Рятувальники шукають чоловіка, який упав у воду. Станом на 20:00 тіло загиблого досі не знайдено. Як зазначив речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров, “рятувальники будуть працювати до темряви”.