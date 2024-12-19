У Києві виявлено порушення інтересів держави під час реалізації проєкту Подільського мостового переходу через Дніпро, що коштував місту понад 8,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду з вимогою визнати недійсним договір генпідряду, укладений у 2017 році між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватною компанією. Причиною стали значні порушення під час укладання договору та проведення тендеру.

За даними прокуратури, початкова вартість будівництва становила 4,3 мільярда гривень. Однак протягом шести років через укладення додаткових угод ціна контракту зросла до 8,7 мільярда гривень і продовжує збільшуватися.

“Антимонопольний комітет України встановив, що два учасники тендеру, зокрема і переможець, діяли узгоджено. Вони використовували одну IP-адресу та пристрій, мали спільну уповноважену особу і комунікували між собою”, – зазначили у прокуратурі.

Згідно з рішеннями судів усіх інстанцій, спроби товариств оскаржити висновки Антимонопольного комітету, зроблені в період 2022–2023 років, були безуспішними.

Подільська прокуратура наголошує, що договір має бути скасований, оскільки подальше будівництво потребуватиме нових витрат з бюджету, а тендер на генпідряд був проведений з порушеннями. На даний момент Господарський суд міста Києва відкрив провадження у цій справі.