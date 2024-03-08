Як повідомляє Telegraf, на сьогоднішній день у слідчих НАБУ та САП відсутні докази руху коштів на рахунки колишнього голови Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергія Пашинського в рамках розслідування справи про так зване заволодіння нафтопродуктами, щоб свідчило про якусь потенційну фінансову вигоду екснардепа.

Це у четвер, 7 березня, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду України під час розгляду скарги Пашинського на рішення нижчої судової інстанції щодо запобіжного заходу визнав прокурор САП Олександр Снєгірьов.