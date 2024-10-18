Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України “Укрцемент” Павло Качур.

“Бізнес – не вороги влади. Це партнери та патріоти, які працюють на перемогу, так, як і більшість сьогодні в Україні. Ми допомагаємо і фронту, і платимо податки – адже податки це єдине джерело утримання наших потреб на оборону країни. І ми маємо це зберегти”, – сказав Качур під час своєї промови.

Качур зауважив, що зупинка бронювання може викликати перебої на підприємствах через мобілізацію ключових працівників. Він підкреслив, що рішення про мобілізацію на таких підприємствах може зашкодити виробництву і не принесе користі державі чи фронту.

Водночас Качур наголосив, що систему бронювання можна вдосконалити без пауз, щоб уникнути зловживань і не створювати проблем на ринку праці.