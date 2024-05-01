Про це йдеться у розслідуванні від Bihus.Info.
“Нардеп Олександр Ковальов за останні 6 місяців пропустив 70% засідань Верховної Ради”, — йдеться в повідомленні.
У 2022 році він був єдиним українським політиком, кого впустили до колонії разом із заручниками з “Азовсталі”.
Також, у грудні 2023 року його автомобіль був помічений у іспанському курортному місті Марбелья, тоді він вже не відвідував засідання Верховної Ради.
“Ковальов – не єдиний нардеп-прогульник. Під час важливих голосувань сесійна зала Верховної Ради майже порожня.
А значна частина народних обранців виявилась нездатною або ж незацікавленою у виконанні своїх посадових обов’язків у критичний для країни момент”, — додали Bihus.Info.
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