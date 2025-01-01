У вівторок, 31 січня, хакери, які підтримують проросійські позиції, атакували сайти декількох французьких міст і регіонів. Нападники заявили, що їхні дії були помстою за позицію Франції щодо підтримки України.

Про це повідомляє AFP.

“Ми атакували сайти таких міст, як Нант, Бордо, Пуатьє, Гавр, а також Французької Полінезії та Нової Каледонії”, – написали хакери у своєму акаунті в мереді Х.

Міська влада Марселя заявила, що сервери зазнали атак, і довелося застосувати механізми захисту, що тимчасово зробило сайти недоступними. Мер Ніцци Крістіан Естрозі також визнав, що кібератака вплинула на роботу міського веб-сайту.

Експерт із кібербезпеки Бенуа Грюнемвальд зауважив, що основна мета цих дій — пропаганда та створення враження нестабільності. За його словами, атаки мали скоріше демонстративний характер, ніж стратегічний.

Деякі муніципалітети, такі як По, Анже та департамент Ланди, заявили, що не зафіксували жодних збоїв. Проте масштаби атак викликають занепокоєння щодо рівня кіберзахисту у Франції.

Цей випадок вкотре підкреслив зростання загроз у кіберпросторі, особливо у контексті геополітичної напруженості.