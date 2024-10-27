Опонент Майї Санду Александр Стояногло запевнив, що в разі перемоги на виборах продовжить підтримку України і надасть гуманітарну допомогу.

Про це Александр Стояногло заявив під час дебатів із кандидаткою та чинною президенткою Маєю Санду, пише NewsMaker.

Санду запитала, як він будуватиме відносини з Україною.

“Ми підтримаймо Україну у війні, ми надамо їй гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємини у період мого президентства лише зміцніють. Нині є лише мілітаристські висловлювання”, — відповів Стояногло.

У свою чергу Санду закинула йому, що його знають як людину Москви, за спиною якої стоїть Ігор Додон.

Зазначимо, що Ігор Додон – це колишній президент Молдови, відомий своїми проросійськими поглядами, зокрема він називав окупований Крим російським. Т

Нагадаємо, що 20 жовтня відбувся перший тур президентських виборів у Молдові. Найбільшу кількість голосів набрала чинна президентка Мая Санда (42%) та колишній генеральний прокурор країни Александр Стояногло (26%).

Оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, виборці 3 листопада голосуватимуть у другому турі.