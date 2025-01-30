Про це він заявив в інтервʼю журналісту Йону Крістою, цитує Romania TV.
“Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше, якщо кордони будуть змінюватися, то де ми знаходимося? Отже, у нас є Північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш з колишнього Закарпаття, те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться у поляків і Малоросія…”, — заявив Джорджеску.
Політик переконаний, що поділ України після завершення війни “обов’язково буде”, а сама країна, за його словами, не має “іншого вибору”.
Джорджеску підкреслив, що цей процес є “неминучим” і назвав Україну вигаданою державою.
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