Про це пишуть ЗМІ.
Нардеп Артем Дмитрук був помічений у Молдові, зокрема у поліції Штефан-Воде, 24 серпня.
Дмитрук, перебуваючи у прикордонній поліції Штефан-Воде, написав заяву про незаконний перетин кордону, що може допомогти йому отримати статус біженця.
Слідчий ставив йому запитання, і, за словами співрозмовника, він, ймовірно, вже виїхав з Молдови. Водночас волонтер Ігор Лаченков зазначив, що дружина Дмитрука також перебуває в Молдові.
Дмитрук у своєму Телеграм-каналі висловив занепокоєння щодо можливого висунення йому підозри, вважаючи це спробою перешкодити його політичній діяльності, і скаржився на увагу спецслужб до його особи.
Нардеп неодноразово ставав учасником скандалів, зокрема у жовтні 2023 року він разом з Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ в Києві, що призвело до виклику “швидкої”.
Військовий звинуватив нардепів у вимаганні грошей. Наразі інформації про розслідування немає. Дмитрук також відкрито критикує Збройні сили, що викликало реакцію військових, активістів та Офісу президента.
Активіст Сергій Стерненко закликав до покарання нардепа, а волонтер Ігор Лаченков назвав його слова державною зрадою.
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