Дмитрук неодноразово ставав об'єктом скандалів через свою проросійську позицію і, ймовірно, зараз перебуває в Молдові зі своєю сімʼєю.

Про це пишуть ЗМІ.

Нардеп Артем Дмитрук був помічений у Молдові, зокрема у поліції Штефан-Воде, 24 серпня.

Дмитрук, перебуваючи у прикордонній поліції Штефан-Воде, написав заяву про незаконний перетин кордону, що може допомогти йому отримати статус біженця.

Слідчий ставив йому запитання, і, за словами співрозмовника, він, ймовірно, вже виїхав з Молдови. Водночас волонтер Ігор Лаченков зазначив, що дружина Дмитрука також перебуває в Молдові.

Дмитрук у своєму Телеграм-каналі висловив занепокоєння щодо можливого висунення йому підозри, вважаючи це спробою перешкодити його політичній діяльності, і скаржився на увагу спецслужб до його особи.

Нардеп неодноразово ставав учасником скандалів, зокрема у жовтні 2023 року він разом з Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ в Києві, що призвело до виклику “швидкої”.

Військовий звинуватив нардепів у вимаганні грошей. Наразі інформації про розслідування немає. Дмитрук також відкрито критикує Збройні сили, що викликало реакцію військових, активістів та Офісу президента.

Активіст Сергій Стерненко закликав до покарання нардепа, а волонтер Ігор Лаченков назвав його слова державною зрадою.