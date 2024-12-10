Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

“США сьогодні. Майбутнє почалося!” – написав угорський прем’єр-міністр.

Зазначається, що зустріч відбулася у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго на півдні Флориди.

Пізніше Ілон Маск залишив власний коментар під публікацією Орбана.

“Цікава дискусія”, – написав Маск.

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