Проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 9 грудня провів низку зустрічей у штаті Флорида. Він поспілкувався з новообраним президентом США Трампом, бізнесменом Ілоном Маском і Майком Волтцом, який готується стати радником Трампа з питань національної безпеки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

“США сьогодні. Майбутнє почалося!” – написав угорський прем’єр-міністр.

Зазначається, що зустріч відбулася у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго на півдні Флориди.

Пізніше Ілон Маск залишив власний коментар під публікацією Орбана.

“Цікава дискусія”, – написав Маск.