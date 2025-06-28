Про це він написав на своїй сторінці у Telegram

Генеральний прокурор Руслан Кравченко дав відповідь на звернення компанії “Автомагістраль-Південь”, щодо якої було ініційовано кримінальне провадження. Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

Компанія “Автомагістраль-Південь” опублікувала своє звернення на Facebook, в якому стверджує, що з минулого року піддається цілеспрямованому переслідуванню з боку одного з правоохоронних органів. У своєму зверненні компанія назвала кримінальне провадження, пов’язане з будівництвом водогону “Інгулець-Південне водосховище”, сфабрикованим.

Представники компанії підкреслили, що вони повністю виконали свої зобов’язання за контрактом, а об’єкт було збудовано в рекордно короткі терміни без жодних зауважень з боку замовника. Проте слідство вважає, що закупівля труб відбувалася за завищеними цінами, а звинувачення базуються на юридичних та методологічних маніпуляціях. Слідство спирається на висновок судової товарознавчої експертизи, яка визначила так звану “справедливу ринкову вартість” труб, що, за словами компанії, суперечить українському законодавству.

28 червня Руслан Кравченко особисто розглянув кримінальне провадження і у своїй відповіді зазначив:

“Вчора було звернення компанії, в якому йшлося про конструктивний діалог. Так от, щодо конструктиву: матеріали справи вивчив глибоко і всі оголошені на сьогоднішній день підозри – законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз.”

Він також додав, що у разі необхідності буде призначена комплексна експертиза, а наразі всі наявні матеріали свідчать про неупереджене досудове розслідування.

Хід розслідування

П’ятьом особам було повідомлено про підозру у привласненні понад 240 млн грн державних коштів, виділених на відновлення водогону до міста Кривий Ріг після підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній України, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств.

Розслідування виявило, що під час будівництва водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення міста представники компанії закуповували будматеріали через підконтрольні фірми, які потім постачали їх головному підряднику з переплатою понад 40% від ринкової вартості.

Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі розрахунки закладалися ще на етапі формування кошторису. За висновками експертів, загальна сума збитків становить понад 240 млн грн.