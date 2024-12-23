Про це повідомляє Жовківська міська рада.
“Пані Парасковія була однією із найсміливіших жінок України, зв’язковою УПА, яка зробила неоціненний внесок у боротьбу за незалежність України та розбудову української державності”, – йдеться у повідомленні.
Народжена у 1926 році в селі Базар Тернопільської області, Парасковія Бурко здобула освіту вчителя української мови. Вона активно долучилася до підпілля ОУН під псевдонімом Пава. Виконуючи обов’язки зв’язкової, переносила підпільну пошту, організовувала пересування повстанців і збирала розвідувальну інформацію, ризикуючи своїм життям.
У січні 1948 року її заарештували й засудили до 25 років таборів. У 1956 році вона була звільнена та разом із чоловіком повернулася до України, оселившись у Жовкві. Тут Парасковія Бурко прожила до своїх останніх днів, залишаючи яскравий слід в історії України.
Родичі, близькі та громада вшанували її пам’ять, висловлюючи щирі співчуття. Її діяльність як зв’язкової УПА стала символом самопожертви й відданості боротьбі за незалежність держави.