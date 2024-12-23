Сьогодні в місті Жовква відбулося прощання із Парасковією Бурко, яка померла на 99-му році життя. Вона була однією з останніх зв’язкових УПА та все своє життя присвятила боротьбі за незалежність України.

Про це повідомляє Жовківська міська рада.

“Пані Парасковія була однією із найсміливіших жінок України, зв’язковою УПА, яка зробила неоціненний внесок у боротьбу за незалежність України та розбудову української державності”, – йдеться у повідомленні.

Народжена у 1926 році в селі Базар Тернопільської області, Парасковія Бурко здобула освіту вчителя української мови. Вона активно долучилася до підпілля ОУН під псевдонімом Пава. Виконуючи обов’язки зв’язкової, переносила підпільну пошту, організовувала пересування повстанців і збирала розвідувальну інформацію, ризикуючи своїм життям.

У січні 1948 року її заарештували й засудили до 25 років таборів. У 1956 році вона була звільнена та разом із чоловіком повернулася до України, оселившись у Жовкві. Тут Парасковія Бурко прожила до своїх останніх днів, залишаючи яскравий слід в історії України.

Родичі, близькі та громада вшанували її пам’ять, висловлюючи щирі співчуття. Її діяльність як зв’язкової УПА стала символом самопожертви й відданості боротьбі за незалежність держави.