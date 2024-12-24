Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив фотографії, зроблені на одній з вулиць міста з різницею у пів години. На знімках зображені дві події: прощання із загиблими Героями та встановлення Дідуха.

Світлиною мер міста поділився у соцмережі Х.

На фото можна побачити момент прощання із Героями: Іваном Андреївим, Юрієм Попиком, Віталієм Кришталем та Ярославом Семчишином, котрі віддали своє життя за Україну.

Мер Львова підкреслив, світлини мають бути нагадуванням про ціну кожного дня нашого тимчасового перебування на цій землі.