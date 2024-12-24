Світлиною мер міста поділився у соцмережі Х.
На фото можна побачити момент прощання із Героями: Іваном Андреївим, Юрієм Попиком, Віталієм Кришталем та Ярославом Семчишином, котрі віддали своє життя за Україну.
Мер Львова підкреслив, світлини мають бути нагадуванням про ціну кожного дня нашого тимчасового перебування на цій землі.
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