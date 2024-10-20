Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін не вірить у те, що НАТО може захистити Україну від російської агресії попри наявність зброї та інструментів.

Про це військовий написав у Telegram-каналі.

Жорін впевнений, що загалом присутність України у НАТО була б на користь Альянсу, оскільки українські військові дійсно вміють воювати у сучасних реаліях. При цьому він відзначив, що армії Заходу “сильно ослабли”.

“Стосовно перспективи вступу України до НАТО. Насправді це в їхніх інтересах — ми б там були єдиною країною, яка вміє воювати. Яка знає взагалі, що таке сучасна війна. В НАТО входять переважно держави, які роками боролись з мілітаризацією. Вони сильно ослабли, як і Захід в цілому, що виглядає дуже пасивно. Але щось вони не дуже хочуть нас брати”, — йдеться у дописі екскомандира полку “Азов”.

Разом з тим він задає цілком слушне питання: “Яким буде статус окупованих територій. Адже ніхто не візьме нас в НАТО, поки йдуть бойові дії. Та й де буде ця лінія, коли ворог щодня наступає та просувається?”.

Заступник командира 3 ОШБр висловив думку про те, що НАТО взагалі не здатне захистити не лишу Україну, а й будь-яку іншу країну, оскільки члени Альянсу побоюються використовувати наявні засоби та можливості.

“До того ж я абсолютно не вірю в те, що НАТО нас — чи взагалі когось — може справді захистити. В них є інструменти й зброя, але вони бояться їх використовувати. А просто гарантії Росію точно не зупинять”, — резюмує Жорін.