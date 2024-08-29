Темп українських атак у Курській області РФ сповільнився. Сили оборони намагаються окопатися та утримувати окремі райони, які вони нещодавно захопили.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За словами російських пропагандистів, інтенсивність українських атак у Курській області зменшилась – ЗСУ намагаються утримувати й укріплювати окремі райони на тлі продовження наступальної операції у межах Курської області. Натомість російські війська поступово стабілізують ситуацію в регіоні.

Геолокаційні кадри зо 28 серпня, на яких показано, як російські сили діють у східному Коренево, вказують на те, що українські військові, ймовірно, нещодавно відступили з цього району, а армія РФ відновила деякі втрачені позиції.

Один з російських військових блогерів стверджував, що українські війська просунулися повз села Ветрено, Крем’яне та Шептухівку (всі на схід і північний схід від Кореневого); в межах східного Нечаєва і Черкаського Поречного (обидва на північний схід від Суджі); і в полях на південь від селищ Спальне (на південний схід від Суджі).