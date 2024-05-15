У Міністерстві оборони США заявили, що cили РФ наразі намагаються просунутись вперед в Україні, ситуація на полі бою складна − і все це викликає занепокоєння.

Про це речник Пентагону Пат Райдер сказав на пресбрифінгу.

“Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують”, — сказав він.

За словами Райдера, наразі американська сторона “наполегливо” працює над тим, щоб пришвидшити надання допомоги Україні.

На запитання, що могло стати причиною загострення ситуації, Райдер сказав, що це було поєднанням різних факторів, серед яких і затримка зі схваленням допомоги з боку Вашингтону

“Зрозуміло, що є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння”, – розповів представник американского оборонного відомства.