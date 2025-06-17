Про це повідомляє Artslooker.

Під час відкриття міжнародної виставки сучасного мистецтва Art Basel у Швейцарії, на підлозі біля диптиха російського художника Еріка Булатова з’явився напис “Russia is a terrorist state”. Цю інформацію повідомили представники Artslooker.

Еріка Булатова на Art Basel представляє галерея Skopia з Женеви, яка демонструє його роботу під назвою “Вперед”.

Твір виконаний у трьох кольорах, що характерні для російського конструктивізму: червоному, чорному та білому. Слово “Вперед” є гаслом Комуністичної партії, яке було широко відоме людям, що жили в Радянському Союзі.

Оскільки Росія вважає себе правонаступницею Радянського Союзу, цей заклик у контексті сучасної російсько-української війни викликає асоціації з пропагандою агресора.

Анонімний митець, який залишив напис, поділився своїми думками у коментарі:

“Це сюрреалізм. Вдома люди без кінцівок, люди вмирають. А тут – вперед. Тут всі були в шоці, не лише українці, але й іноземна аудиторія. Як було не написати?”

Ерік Булатов, народжений у 1933 році в Свердловську (Росія), вважається одним із засновників жанру соцарт, який виник як пародія на офіційне радянське мистецтво. У своїй творчості він використовує радянську типографіку та естетику.

Галерея Skopia співпрацює з Булатовим з 2016 року, коли відбулася його персональна виставка в Женеві. У березні 2022 року вони також організували для художника персональний проєкт, незважаючи на початок повномасштабної війни. Сам художник не робив публічних заяв щодо російсько-української війни.

Art Basel – це комерційна міжнародна виставка сучасного мистецтва, що щорічно проходить у Базелі (Швейцарія), Маямі-Біч (США), Гонконзі (Китай) та Парижі (Франція).

Виставка надає галереям можливість демонструвати та продавати свої роботи, а також співпрацює з місцевими установами для розвитку мистецьких програм у містах-організаторах.

Art Basel була заснована галеристами Базеля у 1970 році. У перший рік вона зібрала понад 16 тисяч відвідувачів, які переглянули роботи 90 галерей з десяти країн світу.