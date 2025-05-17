Під час фіналу 69-го Пісенного конкурсу “Євробачення”, що відбувався в швейцарському Базелі, двоє протестувальників намагалися прорватися на сцену під час виступу ізраїльської співачки Юваль Рафаель з піснею “New Day Will Rise”. Оперативна реакція служби безпеки конкурсу дозволила швидко зупинити інцидент.

Згідно з повідомленнями британської газети Daily Star, один із протестувальників вигукнув “Свободу Палестині”, перш ніж його затримала охорона. Інший учасник акції спробував розпилити фарбу на охоронців, але жоден з них не зміг дістатися до сцени.

Очевидець подій, Ліав Іллоз, розповів, що протестувальники почали кричати та перелазити через огорожу, розбризкуючи червону фарбу на навколишніх. Проте, завдяки швидким діям співробітників безпеки, порушення порядку було запобігнуто.

Цьогорічний конкурс “Євробачення” проходить у Базелі, Швейцарія, після того, як минулого року перемогу здобув гурт Nemo з піснею “The Code”.