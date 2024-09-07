Українське генеральне консульство та Конгрес українців Канади вимагають зняти пропагандистський фільм “Росіяни на війні” з програми Міжнародного кінофестивалю у Торонто.⁣

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Фільм “Росіяни на війні”, знятий колишньою режисеркою-документалісткою Russia Today Анастасією Трофімовою, яка нещодавно піддала сумнівам російські звірства у Бучі у своїх заявах у Венеції, навмисно спотворює реалії війни Росії проти України”, – заявив Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко у п’ятницю, 6-го вересня.

У листі до керівника кінофестивалю Джеффрі Ремедіоса консульство наголосило на тому, що саме Росія несе війну, а росіяни – ґвалтують, катують, вбивають і знелюднюють українців.

“Ви заявляєте, що “Росіяни на війні” нагадують нам про людську ціну з обох сторін”. Це є моральна еквівалентність найганебнішого роду. Якою б не була “людська ціна”, яку несе Росія – це вина Росії. До того ж смішно звинувачувати “пропаганду” чи “туман війни” за поведінку росіян, які вторглися в Україну – росіян, які ґвалтують, катують, вбивають і знелюднюють українців. Це інфантилізація злочинця, і намагання зняти моральну і юридичну відповідальність зі злочинця за його злочини”, – йдеться у листі.

⁣Українська дипломатія виступила з протестом проти “спроби використати Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF для відбілювання злочинів російських солдатів в Україні”.⁣

Крім цього, Конгрес українців Канади виступив проти використання грошей канадських платників податків на підтримку кінострічки, яка, на думку української організації, виправдовує російську агресію проти України.