Протест у Кам’янці-Подільському: блокування авто мобільної групи ТЦК та СП

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Кам’янці-Подільському, розташованому в Хмельницькій області, близько ста осіб заблокували автомобіль мобільної групи оповіщення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Згідно з інформацією від Хмельницького обласного ТЦК та СП, автомобіль зазнав пошкоджень, зокрема, були порізані шини. Дії протестувальників виявилися ознаками організованого опору виконанню службових обов’язків представниками Збройних сил України.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та військова служба правопорядку. В даний час тривають слідчі дії, метою яких є встановлення осіб, причетних до цього інциденту.