Робоча група в Офісі Президента регулярно збирається для вирішення питання забезпечення українських бійців якісними протезами, однак Міністерство соціальної політики ігнорує напрацювання групи та запити військових і громадянського суспільства.

Про це повідомила керівниця патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова.

Вона наголосила, що кожна зустріч — це кропітка праця, спрямована на те, щоб наші захисники отримували все необхідне, без затримок і бюрократичних пасток.

“Але Міністерство соціальної політики, схоже, цинічно закриває на це очі, ігноруючи напрацювання робочої групи та важливі запити військових і громадянського суспільства”, — наголосила Толкачова.

За її словами, легше вдалося переконати Міноборони та Генштаб дозволити людям, навіть якщо вони повністю непридатні до військової діяльності, залишатися в армії.

“А от для Мінсоцполітики все це, схоже, залишається поза пріоритетами. Тяжко повірити, що таке ігнорування можливе, коли йдеться про долі та майбутнє наших героїв та боєздатність країни”, — резюмує пані Олена.