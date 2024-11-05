Про це повідомила керівниця патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова.
Вона наголосила, що кожна зустріч — це кропітка праця, спрямована на те, щоб наші захисники отримували все необхідне, без затримок і бюрократичних пасток.
“Але Міністерство соціальної політики, схоже, цинічно закриває на це очі, ігноруючи напрацювання робочої групи та важливі запити військових і громадянського суспільства”, — наголосила Толкачова.
За її словами, легше вдалося переконати Міноборони та Генштаб дозволити людям, навіть якщо вони повністю непридатні до військової діяльності, залишатися в армії.
“А от для Мінсоцполітики все це, схоже, залишається поза пріоритетами. Тяжко повірити, що таке ігнорування можливе, коли йдеться про долі та майбутнє наших героїв та боєздатність країни”, — резюмує пані Олена.
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