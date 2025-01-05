Також за даними The New York Times, Україна після набуття чинності новим законом про мобілізацію в травні 2024 року мобілізувала по 30 тисяч осіб на місяць.

Про це пише The Washington Post.

Як розповіли на правах анонімності виданню українські військові, призов розпочався занадто пізно, коли підрозділи вже були «серйозно неукомплектовані після місяців без замін».

Неназвані військові також стверджують, що кількість дезертирів зросла, оскільки «люди більше не йдуть воювати добровільно, їх змушують». Вони також зазначають, що втрати українських сил на оборонних позиціях, ймовірно, були більшими, ніж під час наступальних операцій.

«Найгірше, коли хлопці навіть не встигають дістатися до позиції. Коли ти на передовій і отримуєш поранення, це зрозуміло. Але бувають ситуації, коли люди їхали на бойове завдання вперше в житті, і таке траплялося», — сказав неназваний військовий.

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, в якому було передбачено граничний термін поновлення військово-облікових даних українськими призовниками і резервістами.

За даними The New York Times, Україна після набуття чинності новим законом про мобілізацію в травні 2024 року мобілізувала по 30 тисяч осіб на місяць.

Однак восени темпи мобілізації в Україні знову впали до травневого рівня — до ухвалення закону, і зараз вона навіть не покриває бойові втрати.