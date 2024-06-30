Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних військ України протягом червня знищили 300 засобів повітряної розвідки та нападу російських окупантів. Йдеться про 296 безпілотників, один літак Су-25 та три крилаті ракети.

Про це командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив на сторінці у Facebook.

За словами Павлюка, зокрема, було знищено: один літак Су-25, три крилаті ракети Х-101/555, 42 безпілотники Орлан-10/30, 46 безпілотники Shahed-131/136, 97 безпілотників Ланцет.

Також було знищено: 45 БпЛА Zala, 14 БпЛА Supercam, 44 БпЛА Привіт 82, вісім БпЛА Елерон та н/т.

“В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби”, — зауважив Павлюк.