Про це командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив на сторінці у Facebook.
За словами Павлюка, зокрема, було знищено: один літак Су-25, три крилаті ракети Х-101/555, 42 безпілотники Орлан-10/30, 46 безпілотники Shahed-131/136, 97 безпілотників Ланцет.
Також було знищено: 45 БпЛА Zala, 14 БпЛА Supercam, 44 БпЛА Привіт 82, вісім БпЛА Елерон та н/т.
“В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби”, — зауважив Павлюк.
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