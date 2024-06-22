Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Як зазначається, росіяни били по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.
Унаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму, 3 приватні будинки, господарську споруду, авто.
Голова ОВА зауважив, що наслідки вечірніх ударів ще уточнюються, однак відомо, що загиблих і постраждалих немає.
- Зеленський: 3 загиблих і 19 поранених у Харкові, потрібні сильні рішення
- В Івано-Франківську в результаті нічного обстрілу пошкоджений університет нафти й газу (фото)
- У Маріуполі пошкоджено базу окупантів, — міськрада