Протягом дня російські війська 82 рази атакували прикордонні громади Сумської області, внаслідок чого пролунало приблизно 160 вибухів.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що по Сумській громаді загарбники вдарили дроном-камікадзе типу “Герань-2”, унаслідок чого поранення дістали восьмеро людей.

Ворожих атак зазнали також Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська й Середино-Будська громади.

Для ударів по громадах російські війська застосували міномети, артилерію, FPV-дрони, керовані авіабомби, реактивну систему залпового вогню й боєприпаси типу ВОГ.