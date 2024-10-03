Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що по Сумській громаді загарбники вдарили дроном-камікадзе типу “Герань-2”, унаслідок чого поранення дістали восьмеро людей.
Ворожих атак зазнали також Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська й Середино-Будська громади.
Для ударів по громадах російські війська застосували міномети, артилерію, FPV-дрони, керовані авіабомби, реактивну систему залпового вогню й боєприпаси типу ВОГ.
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