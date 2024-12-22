Від початку доби, 22 грудня й станом на 22:00 на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень. Також росіяни здійснили 18 авіаційних ударів, застосувавши 29 КАБів й 3650 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

Покровський напрямок. Окупанти 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка.

Харківський напрямок. Наступальні дії ворога відбувалися в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця. Всього відбулося сім зіткнень.

Куп’янський напрямок. Окупанти сім разів проводили штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. П’ять атак відбито, дві — ще тривають.

Лиманський напрямок. З початку доби сталося 36 разів атак неподалік населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівки, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки. Вісімнадцять атак ще тривають.

Сіверський напрямок. Зафіксовано 12 раз наступальних дій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Одне боєзіткнення досі триває.

Краматорський напрямок. Сім боєзіткнень відбулися поблизу Васюківки, Часового Яру та Ступочок, чотири атаки успішно відбито, ще три родовжуються.

Торецький напрямок. Росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Дружба.

Курахівський напрямок. Агресор 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. Всі атаки вже відбито.

Времівський напрямок. Загарбники здійснили 36 наступальних дій неподалік Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у районі населеного пункту Багатир. Вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Оріхівський напрямок. Противник один раз атакував в районі Новоандріївки.

Придніпровський напрямок. ЗСУ відбили три атаки загарбників.

Курський напрямок. Противник протягом доби провів 26 штурмів позицій українських підрозділів, одне боєзіткнення досі триває. Ворог здійснив 432 обстріли.