За минулу добу, 24 листопада, російська окупаційна армія втратила ще 1610 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.

Зазначається, що протягом останньої доби українські військові ліквідували 6 танків, 27 бойових броньованих машин та 22 артсистеми.

Окрім того, українські військові знищили 114 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.