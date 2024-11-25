Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.
Зазначається, що протягом останньої доби українські військові ліквідували 6 танків, 27 бойових броньованих машин та 22 артсистеми.
Окрім того, українські військові знищили 114 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.
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