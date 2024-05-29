Протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з п’яти країн ЄС

В Україні протягом доби імпортуватимуть електроенергію з п'яти європейських країн.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що протягом доби електроенергію імпортуватимуть з з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 18 821 МВт-год.

Водночас, експорту не відбувається.

“Учора, 28 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, для підтримки балансу між виробництвом та споживанням з 16:00 до 16:52 довелося обмежувати роботу об’єктів ВДЕ.