Загалом ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.