Загалом ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.