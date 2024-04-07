Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Бахмутському напрямку противник здійснив 26 атак. На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорвати оборону військ України.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 3 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки противника.