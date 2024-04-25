Оперативна інформація станом на 18.00 25.04.2024 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.