Протягом минулого тижня російська армія здійснила 21 тисячу обстрілів та 431 авіаудар по території України.

Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив речник Генерального штабу України Андрій Ковальов.

«Російські загарбники здійснили 21 тисячу обстрілів, зокрема, близько 733 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню», – сказав він.

Ковальов також поінформував, що протягом минулого тижня росіяни завдали 15 ракетних ударів і 431 авіаудар, зокрема, застосувавши 367 керованих авіаційних бомб.

Водночас армія РФ за минулий тиждень втратила 8 723 своїх військових.

«За минулий тиждень загальні втрати ворога склали: особового складу – 8 723 російських окупанти, 104 танки, 151 бойова броньована машина, 360 артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню, 15 засобів протиповітряної оборони, 283 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 9 крилатих ракет, 470 автомобілів, 58 одиниць спеціальної техніки та один російський корабель», – сказав він.

Ковальов додав, що сили і засоби протиповітряної оборони України знищили 96 ворожих ударних безпілотників типу Shahed-136 та Shahed-131, а також 67 безпілотників типу «Ланцет», 5 крилатих ракет Х-101, 2 балістичні ракети Іскандер.