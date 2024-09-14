Про це повідомляє Генштаб.

За цією інформацією, 13 вересня окупаційні війська завдали один ракетний, а також 82 віаудари, скинувши 105 КАБів. Крім цього, РФ завдала 4000 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню.

Росія авіаударами атакувала, зокрема, Павлівку, Охтирку, Ямпіль, Кислу Дубину, Новоєгорівку, Бондарне, Часів Яр, Костянтинівку, Торецьк, Щербинівку, Петрівку, Леонідівку, Дружбу, Селідове, Воздвиженку, Білицьке, Олександропіль, Вугледар, Іванівку, Новоданилівку, Новопавлівку, Миколаївку, Одрадокам’янку та Козацьке.

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська, Глибокого, Гатища та Липців.

На Куп’янському напрямку відбулось 11 бойових зіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 24 атаки поблизу Копанок, Греківки, Твердохлібового, Серебрянки, Невського, Торського, Макіївки, Ямполівки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку відбулися три бойові зіткнення, Сили оборони відбили російські штурми поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися чотири бойові зіткнення в районах Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило шість атак поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 28 атак у районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Селідового, Гродівки, Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки РФ в районах Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку окупанти РФ здійснили десять атак українських позицій у напрямку Вугледара, Катеринівки та Золотої Ниви.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями РФ зберігає військову присутність, з території РФ росіяни здійснювали мінометні та артилерійські обстріли.