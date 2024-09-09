За минулу добу на фронті сталося 164 бойових зіткнення, зокрема найбільш інтенсивні бої спостерігалися на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили дві артилерійські системи та один засіб ППО російських загарбників”, — йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку відбулись п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська, Тихого та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог 15 разів атакував біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку відбито 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина.

На Сіверському напрямку росіяни 10 разів атакували біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Біля останнього ворог провів чотири із зазначених вище атак.

На краматорському напрямку зупинено 10 спроб росіян прорвати оборону в районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк і Неліпівка. Окрім того, штурмували поблизу Дружби.

На Покровському напрямку відбито 39 атак у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку відбито 30 атак в районах Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку росіяни чотири рази атакували у напрямку Водяного.

На Оріхівському напрямку ворог два рази атакував неподалік Малої Токмачки та Роботиного.